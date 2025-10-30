Диалог Си и Путина может быть оперативно согласован

Встреча Путина и Си пока не согласована, заявил Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина могут быть оперативно согласованы, однако пока их нет в расписании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такого разговора (с председателем КНР Си — прим. URA.RU) в графике нет, но он может быть весьма оперативно согласован», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.