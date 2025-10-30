Логотип РИА URA.RU
Диалог Си и Путина может быть оперативно согласован

30 октября 2025 в 15:01
Встреча Путина и Си пока не согласована, заявил Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина могут быть оперативно согласованы, однако пока их нет в расписании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока такого разговора (с председателем КНР Си — прим. URA.RU) в графике нет, но он может быть весьма оперативно согласован», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что в графике Владимира Путина нет запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, несмотря на состоявшиеся переговоры главы государства с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в Москве. На этих переговорах обсуждались перспективы развития российско-северокорейских отношений, а также были переданы личные пожелания Ким Чен Ыну от Путина.

