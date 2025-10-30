Банк России исключил спад экономики в России
30 октября 2025 в 14:58
Фото: © URA.RU
На сегодняшний день признаки экономической рецессии не наблюдаются. Также в ближайшее время не предвидится каких-либо предпосылок для спада в отечественной экономике. Об этом заявила председатель Центрального Банка, Эльвира Наибуллина.
