Судьбы, потерянные в эмиграции: в Москве прошла премьера сериала «Константинополь»

Сериал «Константинополь» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви» Фото: Константинополь (2025)/Россия/«ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета/Режиссер Сергей Чекалов

28 октября в московском киноцентре «Октябрь» прошла премьера исторической драмы «Константинополь» — масштабного проекта о русских эмигрантах, потерявших родину после Гражданской войны. 30 октября все серии вышли на «Иви», а с 3 ноября сериал начнет показ на НТВ. URA.RU рассказывает о главном сериале осени.

Премьера сериала «Константинополь»

28 октября в московском киноцентре «Октябрь» прошла светская премьера исторической драмы «Константинополь». Зрители впервые увидели два первых эпизода, а сама премьера стала своего рода прологом к онлайн-релизу, ведь зрители увидели начало сериала за два дня до того, как все серии выйдут на «Иви».

Звездные гости смогли посмотерть сериал за несколько дней до премьеры Фото: Константинополь (2025)/Россия/«ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета/Режиссер Сергей Чекалов

В зале собрались как те, кто имел прямое отношение к созданию проекта, так и звездные гости, которые стали первыми зрителями сериала. «Константинополь» представили зрителям режиссер Сергей Чекалов, продюсеры Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, заместитель генпродюсера по контенту «Иви» Иван Гринин.

В зале также оказались и актеры, сыгравшие в новом сериале: Александр Устюгов, Вячеслав Чепурченко, Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Глеб Шевнин и Карэн Бадалов. Среди звездных гостей, которые первыми увидели сериал, также оказались Валерия и Иосиф Пригожин, Алексей Учитель, Аглая Шиловская, Алексей Лукин, Серега, Эльдар Калимулин и Александра Киселева.

О чем сериал «Константинополь»

«Константинополь» — это историческая драма о людях, потерявших родину и пытающихся сохранить себя в чужом мире. Действие сериала происходит в ноябре 1920 года, после разгрома армии Врангеля, когда тысячи русских беженцев хлынули в Константинополь. В центре сюжета — морально опустошенный белогвардейский офицер Сергей Нератов (Александр Устюгов), потерявший на родине всё: семью, армию и Отечество. В эмиграции он сталкивается с жестокой реальностью, где русские считаются людьми второго сорта. Нератов берет на себя роль лидера общины, чтобы защитить соотечественников от произвола бандитов, турецких властей и оккупационной администрации.

Новый город встречает русских холодом и недоверием. Для британских властей, контролирующих Стамбул, они лишь удобный инструмент в интригах, а для турок — бесправные изгнанники, обреченные на выживание в нищете и унижении.

Главной темой сериала стала потеря себя в эмиграции Фото: Константинополь (2025)/Россия/«ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета/Режиссер Сергей Чекалов

Отдельного внимания заслуживает героиня Оксаны Акиньшиной — Екатерина Дикова. Оказавшись в другой стране, овдовевшая баронесса вынуждена опуститься на самое дно, чтобы прокормить своего ребенка. Единственный, кто готов защитить женщину, это главный герой, но спасение Екатерины оборачивается конфликтом с местным сутенером.

В интервью Оксана Акиньшина отметила: «У всех актрис здесь невеселые роли, да и вообще все персонажи в этом сериале в каком-то смысле падают на дно. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Но одиноким женщинам всегда сложнее в мужском мире».

Оксана Акиньшина отметила, что ни одну из ролей «веселой» назвать никак нельзя Фото: Константинополь (2025)/Россия/«ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета/Режиссер Сергей Чекалов

Сериал показывает, как разрушительно действует отрыв от своей культуры и среды. Многие герои, будь то офицеры, врачи, инженеры или артисты, в эмиграции теряют не только профессию, но и самих себя. Режиссер и сценаристы сделали акцент не на политике, а на человеческих судьбах: на том, как легко лишиться опоры и как трудно сохранить достоинство, когда вокруг равнодушие и чужая власть.

В чужой стране герои могут рассчитывать лишь на самих себя Фото: Константинополь (2025)/Россия/«ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета/Режиссер Сергей Чекалов

Можно сказать, что главная тема сериала — это одиночество эмигранта. Дома у Нератова была поддержка, армия, семья, круг единомышленников. В изгнании человек остается сам по себе. Помочь могут только соотечественники, но каждый из них и так выживает на пределе, защищая не столько других, сколько остатки собственного достоинства.

«Константинополь» впечатляет вниманием к деталям: от воссозданной атмосферы города начала XX века до работы костюмеров и художников. Съемки проходили в Москве, Петербурге, Выборге и Баку, где улицы стали декорацией старого Стамбула. В кадре оживает мир, который когда-то был последним пристанищем тысяч русских эмигрантов.

Где и когда смотреть сериал «Константинополь»

Сериал стартовал в онлайн-кинотеатре «Иви» 30 октября Фото: Константинополь (2025)/Россия/«ВайТ Медиа» по заказу НТВ и онлайн-кинотеатра Иви при поддержке Института развития Интернета/Режиссер Сергей Чекалов