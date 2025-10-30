Путин поручил Минобороны допустить иностранных журналистов в зоны окружения ВСУ
ВС РФ готовы прекратить огонь на 5-6 часов для допуска иностранных журналистов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей украинских СМИ, в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов <...> для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», — говорится в сообщении. По данным ведомства, российские войска готово временно прекратить боевые действия на пять-шесть часов в указанных районах для обеспечения доступа представителей зарубежных СМИ.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик поддержал инициативу Путина о допуске журналистов в районы окружения группировок ВСУ. По его словам, это позволит показать миру реальную ситуацию на фронте и тем самым опровергнуть заявления Киева. Он подчеркнул, что такой пресс-тур станет «информационной победой» России и подтвердит соблюдение страной норм международного права.
