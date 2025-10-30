В России появился новый праздник

Теперь особенный день появится у всех артистов без исключения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России появился новый профессиональный праздник — День артиста. Приказ об учреждении подписала министр культуры Ольга Любимова.

«Установить профессиональный праздник — День артиста и определить дату его празднования — 17 января», — говорится в тексте приказа. Документ был опубликован 30 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщала «Парламентская газета», инициатором создания нового торжества выступил председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков. Именно он обратился к председателю Правительства Михаилу Мишустину с предложением установить отдельный профессиональный праздник для артистов всех жанров и направлений.

