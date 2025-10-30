Захарова заявила, что Швеция официально участвует в убийстве мирных жителей на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти Швеции своими поставками вооружений Киеву открыто спонсируют террористическую ячейку в лице Владимира Зеленского и участвуют в убийствах мирных жителей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как это называется? Это называется просто: шведский бизнес поддерживает неонацизм. Мало того — Швеция официально участвует в финансировании террористической ячейки и убийствах мирных жителей», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция шла на Rutube-канале МИД РФ.

Она также прокомментировала планы Стокгольма передать Украине 100-150 истребителей Jas Gripen E стоимостью около 10 миллиардов долларов в течение 10-15 лет, которые министр обороны Швеции Пол Йонсон предложил оплатить за счет замороженных российских активов. По ее словам, шведская правящая верхушка, прекрасно понимая неминуемость краха киевского режима, решила выжать последние дивиденды из проекта под названием «Запад закрывает Украину» накануне парламентских выборов в стране, намеченных на сентябрь 2026 года.

Захарова также провела историческую параллель, напомнив о деятельности семьи шведских военно-промышленных магнатов Валленбергов в годы Второй мировой войны, которые наживались на поставках стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в нацистскую Германию. Дипломат подчеркнула, что нынешнее поколение Валленбергов собирается извлечь выгоду из украинского кризиса и участвовать в дележке заблокированных европейцами суверенных российских активов. Представитель МИД также отметила, что западные страны забыли о правах человека и заботе о мирных жителях, когда увидели возможность получить миллиарды долларов.