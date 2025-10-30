В Ростовской области предотвратили теракт в одной из колоний
30 октября 2025 в 18:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили планировавшийся террористический акт в одном из объектов пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом сообщили СУ СК России по Ростовской области.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал