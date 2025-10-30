Боевики ВСУ прячутся в жилых домах в Красноармейске, не желая сдаваться

ВСУ прячутся в жилых домах в Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащие ВСУ игнорируют призывы сложить оружие и безуспешно прячутся в жилых домах в Красноармейске. Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации.

«Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Там же отметили, что их передвижения фиксируют операторы разведывательных беспилотников ВС РФ.

Кроме того, расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва ВСУ окруженных районов города. Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля.