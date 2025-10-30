Логотип РИА URA.RU
ВС РФ расширили зону контроля в Димитрове

30 октября 2025 в 19:33
ВС РФ продолжают освобождение Димитрова

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Подразделения российской армии продолжают успешное наступление на красноармейском направлении, укрепляя позиции в районе города Димитрова Донецкой Народной Республики. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, войскам удалось расширить зону контроля в северной и юго-восточной частях города.

«[Войска] продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока. Зона контроля расширена в северной и юго-восточной частях Димитрова», — сообщили в Минобороны. В освобождении города участвуют подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко и 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».

В настоящее время идет последовательное освобождение городской территории. Войска продвигаются «дом за домом, улица за улицей», отметили в Минобороны.

На красноармейском направлении группировка «Центр» расширяет контролируемую территорию. Ранее подразделения 51-й общевойсковой армии успешно освободили восточные районы города и стремятся к полному освобождению населенного пункта.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

