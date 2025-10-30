ВС РФ расширили зону контроля в Димитрове
ВС РФ продолжают освобождение Димитрова
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения российской армии продолжают успешное наступление на красноармейском направлении, укрепляя позиции в районе города Димитрова Донецкой Народной Республики. Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, войскам удалось расширить зону контроля в северной и юго-восточной частях города.
«[Войска] продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока. Зона контроля расширена в северной и юго-восточной частях Димитрова», — сообщили в Минобороны. В освобождении города участвуют подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко и 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр».
В настоящее время идет последовательное освобождение городской территории. Войска продвигаются «дом за домом, улица за улицей», отметили в Минобороны.
На красноармейском направлении группировка «Центр» расширяет контролируемую территорию. Ранее подразделения 51-й общевойсковой армии успешно освободили восточные районы города и стремятся к полному освобождению населенного пункта.
