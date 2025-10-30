Передняя часть машины сильно деформирована во время столкновения (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде в 19:11 часов на улице Обской произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Пострадал водитель сильно смятого авто. Сейчас мужчина находится в больнице, сообщили в окружном МЧС.

Передняя часть машины сильно помята в ходе аварии Фото: Управление МЧС по ЯНАО

«В 19 часов 11 минут в пожарно-спасательную часть города Салехард поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В районе дома N 19 по улице Обская произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым городским автобусом», — сообщает telegram-канал окружного управления МЧС.

Как следует из видеоролика, передняя часть машины была сильно повреждена во время столкновения. Не исключено, что оно произошло на высокой скорости движения ТС. Спасатели разрезали дверь машины и достали пострадавшего водителя. Мужчину увезла скорая. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.