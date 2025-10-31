Россиянам назвали самые вредные продукты, которые часто дают детям
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Готовые йогурты, фруктовые соки и сухие завтраки могут нанести серьезный вред здоровью детей. Об этом рассказала детский эндокринолог-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.
«Лучше выбирать натуральные молочные продукты без подсластителей», — пояснила Михалева «Газете.Ru». По словам врача, в готовых йогуртах, творожных массах и глазированных сырках содержится большое количество сахара и консервантов и эти продукты не приносят пользы, особенно детям с лишним весом.
Эксперт также предупредила об опасности фруктовых соков и сладких напитков. В соках промышленного приготовления почти не содержится витаминов и клетчатки, зато в них очень много калорий. Они не дают ощущения сытости, поэтому после них обычно хочется съесть что-то еще, отметила эндокринолог Михалева.
Врач критически отозвалась и о готовых завтраках, которые часто рекламируются как полезные. По ее словам, в них слишком много «быстрых» углеводов, а фактически нет клетчатки и витаминов. Гораздо лучше приготовить обычную кашу или мюсли без сахара, рекомендовала специалист.
Для перекусов Михалева предложила альтернативу: орехи, сухофрукты, свежие фрукты или бутерброды из цельнозернового хлеба. Она добавила, что такие продукты дают энергию и приучают ребенка к здоровому питанию.
Ранее эксперт в области питания Дмитрий Быстров, доцент Университета РОСБИОТЕХ, поделился с RT рекомендациями по формированию у детей здоровых пищевых привычек. Специалист обратил внимание на статистику Минздрава, свидетельствующую о масштабе проблемы: согласно официальным данным, избыточная масса тела наблюдается у каждого пятого российского ребенка, а диагноз «ожирение» установлен у каждого пятнадцатого.
