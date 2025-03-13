Сладкое и полезное: чем заменить сахар

Сладости поднимают настроение, украшают любой праздник и делают нашу жизнь красочнее. Однако злоупотребление сахаром зачастую приводит к проблемам со здоровьем. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказал о пользе и вреде сахара, чем его заменить, и какие продукты с сахаром вредны для здоровья.
Что такое сахар
Сахар — это не только сахарный песок или рафинированный продукт. Это общее название для всех простых углеводов — различных веществ, которые находятся в продуктах. К ним относится основной компонент сахара сахароза, который производится из сахарного тростника или сахарной свеклы. Глюкоза находится во фруктах и овощах, ягодах и меде, а в промышленности ее получают из крахмала.
В эту категорию входит фруктоза, которая содержится в фруктах и меде и является более сладкой по сравнению с сахарозой и глюкозой. Этот компонент можно обнаружить в большинстве кондитерских изделиях. Галактоза является частью лактозы и содержится в молоке. Она менее сладкая по сравнению с обычным сахаром. Мальтоза или солодовый сахар находится в томатах.
Польза и вред сахара
Норма потребления сахара для взрослого — не более 50 граммов в день, детям — не более 25 граммов, заявила Дарья Русакова. По ее словам, сахар является источником энергии, а глюкоза, входящая в его состав, необходима для функционирования мозга и мышц. «Однако полностью исключать сахар из рациона не следует, поскольку он присутствует в большинстве пищевых продуктов. Важно ограничивать употребление добавленных сахаров», — считает эксперт.
По ее словам, медики советуют минимизировать или полностью исключить добавленный сахар из рациона, так как он не содержит витаминов и минералов, необходимых организму. «Лучше употреблять природные продукты, содержащие углеводы, — зерновые, фрукты, овощи и даже продукты животного происхождения. Они итак содержат в своем составе углеводы, которые превращаются в глюкозу», — рассказала Русакова.
Диетолог также предупреждает о вреде чистой глюкозы, которая может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета второго типа и проблем с зубной эмалью. Дарья Русакова подчеркивает, что сахар негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Исследования показывают, что повышенное потребление сахара может способствовать развитию атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, заявила эксперт.
В каких продуктах натуральный сахар
Для поддержания нормальной жизнедеятельности организма важно получать сахар из натуральных источников, таких как овощи, фрукты, крупы, молоко и орехи. Эти продукты, помимо сахаров, богаты растительными белками, клетчаткой, витаминами и микроэлементами, дефицит которых может привести к развитию хронических заболеваний.
При этом стоит учитывать, что натуральные источники обычно содержат меньше сахара по сравнению с обработанными продуктами. К примеру, чашка свежей клубники содержит около 7 граммов сахара, в то время как аналогичное количество фруктовых закусок со вкусом клубники может содержать до 11 граммов сахара, сообщили на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве предупреждают, что в некоторых фруктах, таких как виноград и тропические фрукты, включая бананы, содержание сахара может быть особенно высоким. Избыточное потребление таких продуктов может быть вредным для людей с предрасположенностью к повышению уровня сахара в крови.
В каких продуктах добавленный сахар
Добавленный сахар находится в кондитерских изделиях, конфетах, сладких напитках, включая алкогольные. Также он есть в подслащенных молочных продуктах, крупах, мюсли и продуктах из обработанного мяса. По словам специалиста, сахар может содержаться в продуктах, которые обычно не ассоциируются со сладостью, например, в хлебе, соусах, блюдах быстрого питания. Дарья Русакова заявила, что наибольший вред организму несут напитки с добавленным сахаром. По ее словам, в этот список входят газированные напитки, чай и кофе с сахаром, а также различные жидкие кисломолочные напитки с сахаром.
«Они быстро всасываются, приводя к пику глюкозы, выбросу инсулина и злоупотребление сладкими напитками в ежедневном режиме, как правило, приводят к развитию сахарного диабета второго типа. Особенно эта проблема сейчас актуальна у подростков и детей», — отметила диетолог
Как выбрать продукт с сахаром
Для верификации наличия сахара в составе товара рекомендуется внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. В процессе промышленного производства часто применяют такие виды сахаров, как сахароза, фруктоза, глюкоза, а также различные сиропы, включая глюкозный, ячменный солод, декстрин, декстрозу, лактозу и мальтозу. Эти компоненты могут быть указаны под данными наименованиями на этикетке продукта, сообщили в Роспотребнадзоре.
Можно ли употреблять сахарозаменители
Сахарозаменители — вещества со сладким вкусом, но с низкой или нулевой калорийностью. Нужно с осторожностью подслащивать ими пищу, так как их влияние организм слабо изучено, отмечено на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что злоупотребление такими подсластителями, как аспартам, сахарин и сукралоза, негативно влияет на почки, может привести к увеличению веса, повышению артериального давления, риску развития диабета 2 типа. Также сообщается, что подсластители могут влиять на рост аппетита и повышению сахара в крови.
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