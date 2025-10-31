Логотип РИА URA.RU
Губернатор рассказал об атаке БПЛА по Ростовской области

Слюсарь: в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах сбиты беспилотники
31 октября 2025 в 07:33
ПВО сбила дроны над тремя районами Ростовской области

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью силы ПВО уничтожили беспилотники над тремя районами Ростовской области. Воздушные цели ликвидировали в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА минувшей ночью в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали», — сообщил в своем telegram-канале Слюсарь.

По данным главы региона, на земле обошлось без разрушений. Местные жители не пострадали. Подробности о количестве и типах сбитых беспилотников не уточняются.

Это уже второе воздушное нападение на Ростовскую область за последние дни. Ранее, в ночь на 30 октября, силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах региона. Беспилотные летательные аппараты регулярно используются для атак на гражданскую и военную инфраструктуру на территории Ростовской области.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

