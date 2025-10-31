Губернатор рассказал об атаке БПЛА по Ростовской области
ПВО сбила дроны над тремя районами Ростовской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ночью силы ПВО уничтожили беспилотники над тремя районами Ростовской области. Воздушные цели ликвидировали в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА минувшей ночью в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали», — сообщил в своем telegram-канале Слюсарь.
По данным главы региона, на земле обошлось без разрушений. Местные жители не пострадали. Подробности о количестве и типах сбитых беспилотников не уточняются.
Это уже второе воздушное нападение на Ростовскую область за последние дни. Ранее, в ночь на 30 октября, силы ПВО отразили атаку беспилотников в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах региона. Беспилотные летательные аппараты регулярно используются для атак на гражданскую и военную инфраструктуру на территории Ростовской области.
