Губернатор рассказал об атаке БПЛА по Ростовской области

Ночью силы ПВО уничтожили беспилотники над тремя районами Ростовской области. Воздушные цели ликвидировали в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА минувшей ночью в Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали», — сообщил в своем telegram-канале Слюсарь.

По данным главы региона, на земле обошлось без разрушений. Местные жители не пострадали. Подробности о количестве и типах сбитых беспилотников не уточняются.

