Жителя Ноябрьска будут судить за ДТП с пятью погибшими: какое наказание предусмотрено

Водителю из Ноябрьска грозит до семи лет за гибель пяти человек в ДТП
31 октября 2025 в 10:05
По вине водителя в ДТП погибли пять человек (архивное фото)

По вине водителя в ДТП погибли пять человек (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Прокуратура ЯНАО утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Ноябрьска по факту смертельного ДТП, в котором погибли пять человек и несколько получили тяжелые травмы. Мужчину в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Авария произошла 28 июня в Пуровском районе.

«Виновник ДТП в вечернее время, управляя автомобилем марки „ГАЗ“ на автодороге Сургут — Салехард на территории Пуровского района, нарушив правила дорожного движения при совершении обгона грузовика „КАМАЗ“, на полосе, предназначенной для встречного столкнулся с автомобилем „Хендэ Солярис“, — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. В результате происшествия погибли пять человек, среди которых двое детей и трое получили тяжелые увечья. 

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Водителя смертельное ДТП ждет наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

