В России предложили отменить срок давности за изнасилование детей
31 октября 2025 в 14:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Госдуме предложили отменить срок давности по делам о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Данную инициативу на рассмотрение представила фракция ЛДПР. Законопроект опубликован в электронной базе российского парламента.
