Indian Oil Corp (IOC), одна из крупнейших государственных нефтеперерабатывающих корпораций Индии, приобрела пять партий российской нефти с поставкой в декабре. Об этом сообщило агентство Reuters. Отмечается, что общий объем закупок составил 3,5 миллиона баррелей.

«Indian Oil Corp (МОК. НС), крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, закупил пять партий российской нефти для прибытия в декабре у организаций, не попавших под санкции, сообщили трейдеры, возобновив закупки, несмотря на давление со стороны Вашингтона на Индию, чтобы она прекратила покупать российскую нефть», — сообщил Reuters. Там же отметили, что 3,5 миллиона баррелей нефти будут доставлены на восточное побережье страны поставщиками, не подпадающими под западные санкции.

Директор Indian Oil по финансам Анудж Джайн ранее заявил, что корпорация продолжит покупать российскую нефть, несмотря на санкционное давление. Россия сохраняет позицию главного поставщика нефти для Индии. Президент США Дональд Трамп разозлился и заявил о возможном существенном увеличении тарифов на импорт товаров из Индии в ответ на «перепродажу» страной российской нефти и извлечении ей из этого серьезной финансовой выгоды.

В сентябре доля РФ в общем импорте энергоносителя достигла 33,3 процента. За прошлый месяц республика импортировала из России 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки, что на шесть процентов меньше августовских показателей в 1,7 миллиона баррелей. Общий импорт Нью-Дели в сентябре составил около 4,8 миллиона баррелей нефти в сутки.