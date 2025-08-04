Трамп разозлился на Индию из-за «перепродажи» российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном существенном увеличении тарифов на импорт товаров из Индии в ответ на «перепродажу» страной российской нефти и извлечении ей из этого серьезной финансовой выгоды. При этом ранее индийские власти сообщали, что не хотят отказываться от закупок нефтепродуктов из России.
«Индия не только закупает огромное количество российской нефти, но и перепродает значительную ее часть на открытом рынке, получая при этом большую прибыль», — заявил Трамп. Информация размещена в его соцсети Truth Social.
Ранее появлялась информация о том, что Бразилия и Индия не планируют прекращать закупки российской нефти, несмотря на давление, оказываемое Дональдом Трампом. Эксперты из Китая отметили, что импорт сырья из РФ способствует получению определенных преимуществ для индийских потребителей. Кроме того, тарифные меры, введенные лидером США, уже негативно сказались на экономической ситуации в ряде государств.
При этом 4 августа индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp (IOC) заключил сделку со Штатами, Канадой и странами Ближнего Востока — он будет приобретать семь миллионов баррелей сырой нефти. Поставки начнутся в сентябре этого года.
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