Власти объяснили, почему электромобилям закрыли въезд на Крымский мост
Запрет распространяется на электромобили и гибридные авто
Фото: Илья Московец © URA.RU
С 3 ноября вводятся ограничения по проезду электромобилей на Крымский мост. Это связано с рекомендациями антитеррористической комиссии, заявили в администрации Краснодарского края.
Губернатор Вениамин Кондратьев подписал документ, по которому с 3 ноября вводятся ограничения на проезд по Крымскому мосту для электромобилей и гибридных авто. «Это рекомендация антитеррористической комиссии», — приводит комментарий администрации ТАСС.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщали, что запрет движения для электромобилей будет распространяться на участок федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400). Ограничения вступят в силу с 3 ноября в 00:00.
