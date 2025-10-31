Российский уголь, который покупает Китай, взлетел в цене
Рост цены связан с похолоданием и ограниченным предложением
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
Энергетический и металлургический российский уголь, поставляемый в Китай, подорожал почти на 5%. Эти показатели стали максимальными с конца 2024 года. Об этом сообщается в обзорах NEFT Research.
«Энергетический и металлургический уголь из России с поставкой в Китай на третьей неделе октября подорожал на 4,6–4,7%», — приводит статистику из NEFT Research «Коммерсант». При этом стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал на один килограмм в Южном Китае поднялась до 90,2 доллара.
Кроме того, стоимость российского PCI (пылеугольного топлива) выросла до 137 долларов за тонну, а премиальный коксующийся уголь (PLV) достиг 202 долларов за тонну. Увеличение стоимости угля, по мнению аналитиков, связано в первую очередь с похолоданием и ограниченным предложением. В этом квартале ожидается дальнейший рост цен.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о больших объемах угольных ресурсов в стране. По его словам, угля в стране достаточно для обеспечения потребностей государства как минимум на тысячу лет.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.