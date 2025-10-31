Российский уголь, который покупает Китай, взлетел в цене

Рост цены связан с похолоданием и ограниченным предложением Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Энергетический и металлургический российский уголь, поставляемый в Китай, подорожал почти на 5%. Эти показатели стали максимальными с конца 2024 года. Об этом сообщается в обзорах NEFT Research.

«Энергетический и металлургический уголь из России с поставкой в Китай на третьей неделе октября подорожал на 4,6–4,7%», — приводит статистику из NEFT Research «Коммерсант». При этом стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал на один килограмм в Южном Китае поднялась до 90,2 доллара.

Кроме того, стоимость российского PCI (пылеугольного топлива) выросла до 137 долларов за тонну, а премиальный коксующийся уголь (PLV) достиг 202 долларов за тонну. Увеличение стоимости угля, по мнению аналитиков, связано в первую очередь с похолоданием и ограниченным предложением. В этом квартале ожидается дальнейший рост цен.

