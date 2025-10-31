Логотип РИА URA.RU
Российский уголь, который покупает Китай, взлетел в цене

Уголь из России, покупаемый Китаем, достиг максимума с 2024 года
31 октября 2025 в 18:27
Рост цены связан с похолоданием и ограниченным предложением

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Энергетический и металлургический российский уголь, поставляемый в Китай, подорожал почти на 5%. Эти показатели стали максимальными с конца 2024 года. Об этом сообщается в обзорах NEFT Research.

«Энергетический и металлургический уголь из России с поставкой в Китай на третьей неделе октября подорожал на 4,6–4,7%», — приводит статистику из NEFT Research «Коммерсант». При этом стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал на один килограмм в Южном Китае поднялась до 90,2 доллара.

Кроме того, стоимость российского PCI (пылеугольного топлива) выросла до 137 долларов за тонну, а премиальный коксующийся уголь (PLV) достиг 202 долларов за тонну. Увеличение стоимости угля, по мнению аналитиков, связано в первую очередь с похолоданием и ограниченным предложением. В этом квартале ожидается дальнейший рост цен. 

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о больших объемах угольных ресурсов в стране. По его словам, угля в стране достаточно для обеспечения потребностей государства как минимум на тысячу лет. 

