Путин: запасов угля в России хватит на тысячу лет

В России объемы угольных ресурсов достаточны для обеспечения потребностей страны как минимум на тысячу лет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке.
«Запаса угля России хватит на тысячу лет», — сказал Путин в ходе своего официального визита на Дальний Восток. Трансляция мероприятия идет «Россия 24».
Ранее в ходе рабочей поездки во Владивосток президент России Владимир Путин открыл новый филиал Национального центра «Россия». Экспозиция стала первым объектом, который посетил глава государства в рамках своей программы на ВЭФ.
Путин прибыл к причалу на автомобиле Aurus, после чего пересел на катер «Ураган». На борту его встретил капитан судна, поприветствовавший президента воинским приветствием и пожавший ему руку. Затем российский лидер проследовал на остров Русский, где располагается открытый филиал центра.
