Вице-премьер Голикова оценила название нового сургутского моста через Обь
Вице-премьер Голикова одобрила название моста «Звезда Оби» в Сургуте
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила название нового моста через Обь в Сургуте. Вице-премьер назвала предложенное студенческими отрядами имя «Звезда Оби» красивым и исторически значимым.
«Самое приятное — это название, которое дали этому мосту. Мне кажется, очень красивое название — „Звезда Оби“. Это уже войдет в историю и станет точкой притяжения», — заявила Голикова во время пресс-конференции в ТАСС.
Новый мост был открыт 15 октября 2025 года на год раньше срока и способен пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки. Строительство объекта велось по поручению президента Владимира Путина с привлечением 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. Мост стал частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Сургут — Салехард» и «Пермь — Ханты-Мансийск — Томск».
Ранее URA.RU писало, что открытие моста «Звезда Оби» стало имиджевым проектом для команды губернатора Югры Руслана Кухарука. Объект построен компанией «Мостострой-11» при финансировании из федерального и окружного бюджетов.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!