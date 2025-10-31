Вице-премьер Голикова оценила название нового сургутского моста через Обь

Вице-премьер Голикова одобрила название моста «Звезда Оби» в Сургуте Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила название нового моста через Обь в Сургуте. Вице-премьер назвала предложенное студенческими отрядами имя «Звезда Оби» красивым и исторически значимым.

«Самое приятное — это название, которое дали этому мосту. Мне кажется, очень красивое название — „Звезда Оби“. Это уже войдет в историю и станет точкой притяжения», — заявила Голикова во время пресс-конференции в ТАСС.

Новый мост был открыт 15 октября 2025 года на год раньше срока и способен пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки. Строительство объекта велось по поручению президента Владимира Путина с привлечением 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. Мост стал частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Сургут — Салехард» и «Пермь — Ханты-Мансийск — Томск».

