Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Вице-премьер Голикова оценила название нового сургутского моста через Обь

31 октября 2025 в 20:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вице-премьер Голикова одобрила название моста «Звезда Оби» в Сургуте

Вице-премьер Голикова одобрила название моста «Звезда Оби» в Сургуте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила название нового моста через Обь в Сургуте. Вице-премьер назвала предложенное студенческими отрядами имя «Звезда Оби» красивым и исторически значимым.

«Самое приятное — это название, которое дали этому мосту. Мне кажется, очень красивое название — „Звезда Оби“. Это уже войдет в историю и станет точкой притяжения», — заявила Голикова во время пресс-конференции в ТАСС.

Новый мост был открыт 15 октября 2025 года на год раньше срока и способен пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки. Строительство объекта велось по поручению президента Владимира Путина с привлечением 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. Мост стал частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Сургут — Салехард» и «Пермь — Ханты-Мансийск — Томск».

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что открытие моста «Звезда Оби» стало имиджевым проектом для команды губернатора Югры Руслана Кухарука. Объект построен компанией «Мостострой-11» при финансировании из федерального и окружного бюджетов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал