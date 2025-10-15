«Звезда Оби»: что известно о новом мосте в Сургуте

Новый мост через Обь в Сургуте официально открыт. Строительство завершилось на год раньше запланированного срока. Он станет ключевым элементом федеральных и международных транспортных маршрутов, разгрузив существующие дороги и обеспечив пропуск до 13 тысяч автомобилей в сутки. Студенческие отряды, которые участвовали в строительстве, предложили назвать мост «Звезда Оби».
Открытие моста
15 октября 2025 года мост через Обь в Сургуте официально открыт для транспорта. Он уже появился в навигационных системах как «Южный обход города Сургута». Мост имеет четыре полосы движения и способен пропускать до 13 тысяч автомобилей в сутки.
Как строили
Решение о строительстве было принято по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году. Финансирование осуществлялось из федерального и окружного бюджета. В общем на строительство моста затрачено более 60 миллиардов рублей.
Подрядчиком выступила компания «Мостострой-11». Несмотря на иск Уральского управления автомобильных дорог к подрядчику на 4,5 млн рублей весной 2025 года, объект удалось сдать досрочно.
В строительстве моста также участвовали 250 студентов по программе Всероссийской студенческой стройки. В рамках проекта «Звезда Оби» они работали бетонщиками, дорожниками и инженерно-техническими специалистами.
Значение для транспортной системы
Новый мост через Обь станет частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Сургут — Салехард» и «Пермь — Ханты-Мансийск — Томск», а также международных маршрутов «Арктика — Азия» и «Северный широтный ход». Его ввод в эксплуатацию позволит существенно снизить нагрузку на городские дороги Сургута и федеральные трассы.
Старый мост, которому уже 25 лет, через после открытия «Звезды Оби» планируется реконструировать. Он уже не выдерживает возросшую транспортную нагрузку.
Политика
Окружные власти сдали объект раньше срока. Объект стал еще одним успешным кейсом команды губернатора Югры Руслана Кухарука и его стройблока, которым руководит замгубернатора Азат Ислаев. Команда нового губернатора уже показала себя с хорошей стороны в 2024 году, завершив строительство проблемного объекта — Нижневартовской окружной клинической больницы. А мост стал имиджевым проектом и для властей, и для подрядчика.
