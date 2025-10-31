В сеть попали персональные данные главкома БПЛА Украины
Личные данные командира «Птиц Мадьяра» попали в распоряжение СМИ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini передали журналистам личные данные командира Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного под позывным «Мадьяр». Информация получена в результате кибероперации по взлому шести крупнейших страховых компаний Украины.
«В полученной базе также попался знаменитый командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди — Мадьяр», — сообщил представитель KillNet РИА «Новости». В распоряжение СМИ попал архив с паспортными данными, годом рождения и адресом регистрации украинского военного.
В ходе кибератаки хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов, включая данные физических и юридических лиц, информацию о заводах и автомобилях. Также в базу попали грин-карты, страховые договора, водительские удостоверения, видео- и фотоматериалы оценки ущерба. Всего группировки получили доступ к персональным данным семи миллионов клиентов украинских страховых фирм, отмечает РИА Новости.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
