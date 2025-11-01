Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Песков обозначил абсолютный прорыв России в обороне

01 ноября 2025 в 07:41
Ракета «Буревестник» - это абсолютный прорыв России в оборонной сфере, подчеркнул Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«„Буревестник“ — это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — сказал Песков. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее прошли успешные испытания данной ракетной системы. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, крылатая ракета с ядерным двигателем продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Он доложил президенту России, что «Буревестник» совершил испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Сам Путин отмечал, что технологии «Буревестника» можно применить в народном хозяйстве, для энергообеспечения Арктики и в лунной программе РФ.

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» ведется Россией в условиях обострения международной обстановки и попыток западных стран ограничить военный потенциал страны. Ракета с ядерной энергетической установкой разрабатывалась как средство обеспечения суверенитета России в условиях растущих мировых угроз.

