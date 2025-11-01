Наследство Александра Градского не могут поделить в Москве
Судебное заседание по жалобе наследников Градского пройдет 10 ноября
Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда столицы по спору о наследственном имуществе композитора и певца Александра Градского. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда города Москвы по спору о наследственном имуществе Александра Градского», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что заседание по этому делу намечено на 10 ноября.
Градский умер 28 ноября 2021 года. Певец скончался в московской больнице, куда его доставили с подозрением на инсульт. Композитору было 72 года. За свою карьеру народный артист РФ выпустил свыше 40 музыкальных альбомов. На протяжении продолжительного периода времени Градский был наставником в рамках известного музыкального проекта.
Ранее продюсер Евгений Морозов поделился воспоминаниями о том, каким образом Александр Градский распорядился имуществом для своих потомков. Артист еще до своей кончины принял меры по материальному обеспечению наследников, приобретя жилье в столице для каждого из своих детей — как для старших, так и для двух младших сыновей. По утверждению продюсера, подобный подход демонстрировал свойственные певцу качества: дальновидность, заботу о близких и приверженность принципам справедливости в семейных отношениях, пишет MK.RU.
