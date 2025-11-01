Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Наследство Александра Градского не могут поделить в Москве

01 ноября 2025 в 11:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Судебное заседание по жалобе наследников Градского пройдет 10 ноября

Судебное заседание по жалобе наследников Градского пройдет 10 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда столицы по спору о наследственном имуществе композитора и певца Александра Градского. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

«Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы сторон на решение Тверского районного суда города Москвы по спору о наследственном имуществе Александра Градского», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Отмечается, что заседание по этому делу намечено на 10 ноября.

Градский умер 28 ноября 2021 года. Певец скончался в московской больнице, куда его доставили с подозрением на инсульт. Композитору было 72 года. За свою карьеру народный артист РФ выпустил свыше 40 музыкальных альбомов. На протяжении продолжительного периода времени Градский был наставником в рамках известного музыкального проекта.

Продолжение после рекламы

Ранее продюсер Евгений Морозов поделился воспоминаниями о том, каким образом Александр Градский распорядился имуществом для своих потомков. Артист еще до своей кончины принял меры по материальному обеспечению наследников, приобретя жилье в столице для каждого из своих детей — как для старших, так и для двух младших сыновей. По утверждению продюсера, подобный подход демонстрировал свойственные певцу качества: дальновидность, заботу о близких и приверженность принципам справедливости в семейных отношениях, пишет MK.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал