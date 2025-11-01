Фирме бизнесмена из Екатеринбурга запретили работать в ЯНАО

Прокуратура оштрафовала ООО «Первый класс» на 500 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО оштрафована коммерческая организация бизнесмена из Екатеринбурга ООО «Первый класс». Компанию признали виновной в незаконной передаче вознаграждения за заключение контрактов. Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Кроме того, фирме запретили работать на Ямале, сообщили в окружной прокуратуре.

«Прокуратура Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа проверила исполнение требований законодательства о противодействии коррупции в ООО „Первый класс“... По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тыс. рублей, с конфискацией вознаграждения, также запрещена деятельность по участию в исполнении контрактов для государственных и муниципальных нужд», — написано на сайте ведомства.

Проверка прокуратуры установила, что директор ООО «Первый класс» передал заместителю директора образовательного учреждения Ноябрьска денежные средства на общую сумму 36 тысяч рублей и смартфон Apple iPhone 12. Вознаграждение предназначалось за осуществление общего покровительства на стадии заключения контрактов на оказание услуг.

Продолжение после рекламы

Прокурор Ноябрьска возбудил административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Помимо штрафа в полмиллиона рублей, суд конфисковал переданное вознаграждение и запретил ООО «Первый класс» участвовать в исполнении государственных и муниципальных контрактов. Постановление вступило в законную силу.