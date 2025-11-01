Сын Усольцевых отпраздновал Хеллоуин, пока его родители больше месяца пытаются выжить в тайге

Сын пропавших в тайге Усольцевых отпраздновал Хеллоуин в Инстаграме* Фото: соцсети

Сын пропавших в тайге Усольцевых Данил Баталов был отмечен на фото с празднования Хеллоуина, в то время как поиски его семьи продолжаются уже больше месяца. Снимок появился в социальной сети Instagram, признанной в России экстремистской и запрещенной.

На фотографии, размещенной в аккаунте, связанном с Баталовым, запечатлена компания в костюмах для Хеллоуина. Публикация вызвала новую волну возмущения среди пользователей сети, которые следят за историей исчезновения семьи.

Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Туристы отправились в маршрут несмотря на предупреждения о надвигающемся снегопаде, их автомобиль был обнаружен у начала тропы. За более чем месяц интенсивных поисков в сложной местности существенных зацепок не найдено, следствие рассматривает несколько версий происшедшего, криминальный мотив официально исключен.

Продолжение после рекламы