Сын Усольцевых отпраздновал Хеллоуин, пока его родители больше месяца пытаются выжить в тайге
Сын пропавших в тайге Усольцевых отпраздновал Хеллоуин в Инстаграме*
Фото: соцсети
Сын пропавших в тайге Усольцевых Данил Баталов был отмечен на фото с празднования Хеллоуина, в то время как поиски его семьи продолжаются уже больше месяца. Снимок появился в социальной сети Instagram, признанной в России экстремистской и запрещенной.
На фотографии, размещенной в аккаунте, связанном с Баталовым, запечатлена компания в костюмах для Хеллоуина. Публикация вызвала новую волну возмущения среди пользователей сети, которые следят за историей исчезновения семьи.
Напомним, что семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. Туристы отправились в маршрут несмотря на предупреждения о надвигающемся снегопаде, их автомобиль был обнаружен у начала тропы. За более чем месяц интенсивных поисков в сложной местности существенных зацепок не найдено, следствие рассматривает несколько версий происшедшего, криминальный мотив официально исключен.
*Социальная сеть Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
Материал из сюжета:Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.