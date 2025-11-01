В США назвали устрашающий факт о российском «Посейдоне»

Российский подводный аппарат «Посейдон» способен пересечь весь океан, сообщили журналисты WP Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» обладает практически неограниченной дальностью хода и способен пересекать океан для уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, сообщает The Washington Post. Издание назвало беспилотный аппарат «оружием Франкенштейна».

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его „оружием Франкенштейна“», — приводит The Washington Post слова специалиста. По мнению издания, «Посейдон» наряду с крылатой ракетой «Буревестник» относится к категории российского «супероружия», которое способно обеспечить военный паритет с Западом.

В публикации отмечается, что Россия позиционирует «Посейдон» как систему вооружения, которая изменит правила ведения военных действий. Подводный аппарат предназначен для скрытного перемещения под водой и поражения стратегических объектов на побережье стран-противников. Американское издание подчеркнуло уникальные характеристики российской разработки, выделяющие ее среди аналогичных систем вооружений других государств.

Продолжение после рекламы