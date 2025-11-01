Отставка главы курганского округа: достижения и проблемы Василия Пигачева

В Курганской области обсуждают причины отставки главы одного из округов Василия Пигачева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Макушинского муниципального округа Курганской области Василий Пигачев ушел в отставку после трех с половиной лет работы на этом посту. За время его руководства муниципалитет столкнулся с рядом серьезных проблем, но также были достигнуты определенные успехи в социальной сфере. URA.RU рассказывает, чем запомнился ушедший в отставку мэр Пигачев.

Карьерный путь и назначение на должность

Василий Пигачев родился в 1984 году и имеет высшее образование. До назначения на пост главы округа он занимал должность председателя территориальной избирательной комиссии Макушинского муниципального округа. В конце апреля 2022 года решением окружной думы Пигачев был утвержден главой муниципалитета.

С момента вступления в должность новый руководитель активно включился в работу по различным направлениям. Он курировал социальную сферу, проводил личные приемы граждан и помогал в ликвидации последствий пожаров. В администрации округа отмечали, что Пигачеву удалось наладить эффективную работу команды чиновников.

Достижения в социальной сфере

Одним из значимых успехов главы округа стала работа с бесхозными многоквартирными домами. При Пигачеве количество таких объектов в Макушинском округе значительно сократилось. Глава активно помогал решать вопросы с управлением проблемными домами, что положительно сказалось на жилищных условиях местных жителей.

Особое внимание Василий Пигачев уделял развитию здравоохранения. При его непосредственном участии в межрайонной больнице №1 города Макушино был установлен новый цифровой маммографический аппарат стоимостью 13,6 миллиона рублей. Отмечается, что это оборудование существенно расширило диагностические возможности медицинского учреждения.

Проблема газификации округа

Наиболее острой темой для жителей Макушинского округа оставался вопрос газификации. Ранее Пигачев озвучивал конкретные сроки подключения к газовым сетям: газ должен был появиться в конце 2025 года или в начале 2026 года. Многие семьи, рассчитывая на эти обещания, начали готовиться к переходу на газовое отопление.

Жители округа уже вложили значительные средства в закупку газовых котлов и необходимого оборудования. Однако объявленные сроки оказались сдвинуты, что вызвало недовольство населения. По информации источников, причиной задержки стали проблемы с завершением работ в Лебяжьевском округе, который должен быть газифицирован раньше Макушинского. Местные жители опасались, что процесс газификации затянется на неопределенный срок, а вложенные в оборудование средства не окупятся в ближайшее время.

Недостаточная подготовка к отопительному сезону

Серьезные претензии к работе главы округа возникли в связи с подготовкой к отопительному сезону. По информации инсайдеров, в Макушинском округе функционирует 20 котельных, однако обслуживают их всего пять кочегаров. При этом все специалисты находятся непосредственно в городе Макушино.

Такая кадровая ситуация создавала риски для бесперебойного теплоснабжения населения. В случае аварийной ситуации или необходимости срочного ремонта на отдаленных объектах ресурсов для оперативного реагирования могло просто не хватить. Жители отмечают, что контроль за состоянием котельных и работой кочегаров ведется нерегулярно.

Проблемы коммунальных предприятий

Муниципальные предприятия «Водоканал» и «Теплосети» Макушинского округа испытывали серьезный дефицит техники. Собственный автопарк этих организаций практически отсутствал, а имеющиеся машины находились в аварийном состоянии и не могли обеспечить полноценное выполнение задач. В случае возникновения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения или теплоснабжения коммунальщики могли просто не добраться до места происшествия вовремя.

По словам источников, сам Пигачев признавал наличие этой проблемы и отмечал, что средств на содержание и обновление техники в местном бюджете было недостаточно. Однако за время его руководства эффективного решения этого вопроса найдено не было.

Ситуация с закрытой свалкой

В 2024 году в Макушинском округе была официально закрыта свалка твердых бытовых отходов. Однако, по словам местных жителей, никаких реальных изменений после этого решения не произошло. Мусор продолжают вывозить на прежнее место, а контроль за соблюдением запрета отсутствует.

Жители отмечали, что глава округа никак не реагировал на эту ситуацию, хотя мог бы принять простые административные меры. По мнению населения, достаточно было распорядиться о перекрытии подъездных путей к бывшей свалке, чтобы ограничить несанкционированный завоз отходов.

Оценка работы администрации

Несмотря на критику по ряду направлений, в муниципалитете о Василии Пигачеве отзываются положительно. Его коллеги отмечали, что ему удалось наладить эффективную работу команды чиновников в администрации округа. Была выстроена система взаимодействия между различными подразделениями.

Глава округа регулярно проводил личные приемы граждан, стараясь быть доступным для населения. Он участвовал в решении конкретных проблем жителей и оперативно реагировал на чрезвычайные ситуации, включая помощь в ликвидации последствий пожаров.