Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На ЖД вокзале в Екатеринбурге пропал свет. Фото

01 ноября 2025 в 23:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Без света остались соесдние дома с вокзалом

Без света остались соесдние дома с вокзалом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В здании железнодорожного вокзала Екатеринбурга пропало электричество. Также обесточены оказались зоны досмотра и ближайшие дома. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Табло по центру не работает, народу очень много. В зоне досмотра проверяют все в ручном режиме», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Россети Урал». Ответ будет опубликован, как только поступит.

Продолжение после рекламы

Фото: telegram-канал «Екатеринбург №1»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал