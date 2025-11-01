На ЖД вокзале в Екатеринбурге пропал свет. Фото
01 ноября 2025 в 23:31
Без света остались соесдние дома с вокзалом
В здании железнодорожного вокзала Екатеринбурга пропало электричество. Также обесточены оказались зоны досмотра и ближайшие дома. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Табло по центру не работает, народу очень много. В зоне досмотра проверяют все в ручном режиме», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Россети Урал». Ответ будет опубликован, как только поступит.
