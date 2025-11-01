Без света остались соесдние дома с вокзалом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В здании железнодорожного вокзала Екатеринбурга пропало электричество. Также обесточены оказались зоны досмотра и ближайшие дома. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Табло по центру не работает, народу очень много. В зоне досмотра проверяют все в ручном режиме», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Россети Урал». Ответ будет опубликован, как только поступит.