Свердловские слухи: чиновник-старожил ушел к миллиардеру

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока свердловский губернатор Денис Паслер подбирает кандидатов в новый созыв заксобрания, его зам Василий Козлов уехал гасить конфликт в Реж. В то же время глава губернаторского аппарата Сергей Никонов готовится к новой должности, а бывший старожил уральского полпредства Владимир Черепанов перешел на работу к миллиардеру. Кто возглавит свердловский минкульт, отставке статусного следователя и почему зреет бунт среди омбудсменов — в новых «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Паслер начал отбор депутатов

Денис Паслер озадачен отбором в заксо Фото: Илья Московец © URA.RU

Рассказывают, что стартовавшим отбором кандидатов в новый созыв законодательного собрания занимается лично губернатор Денис Паслер. И якобы уже даже готов предварительный список тех, кто туда попадет.

Главу минфина привлекли к планеркам замов Паслера

Источник в кабмине рассказывает, что теперь в оперативках губернатора Дениса Паслера со своими заместителями участвует и министр финансов Александр Старков. И, говорят, это очень удобно — в моменте может сориентировать, исполнимы ли их планы.

Вице-губернатор съездил в проблемный Реж

Исполняющий обязанности политического вице-губернатора Василий Козлов побывал в Реже, где депутаты отказываются голосовать за ставленника главы региона Евгения Чепчугова. По слухам, на контакт не идет главный бизнесмен города Алексей Потапенко («Реж-хлеб»), контролирующий думское большинство. Возымеет ли на него эффект визит Козлова, пока непонятно. «Есть те, кто воспринимает Козлова как временного вице-губернатора. В том числе Потапенко. И хочет договариваться не с ним», — утверждает собеседник.

Никонов получит высокий пост

Сергей Никонов укрепляет позиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

По слухам, в ближайшее время ожидается указ о создании единой кадровой комиссии, которая будет отбирать претендентов на должности руководителей муниципалитетов. Кандидатов в дальнейшем будут представлять губернатору. «Судя по всему, возглавит ее один из самых влиятельных замглавы региона, руководитель аппарата губернатора Сергей Никонов», — отметил источник.

Черепанов ушел к известному миллиардеру

Бывший замглавы аппарата губернатора и правительства Владимир Черепанов, также отработавший 16 лет в полпредстве, займется развитием федерального оператора общественного питания — компании «Кейтеринбург». Источник рассказывает, что владелец — миллиардер Андрей Гончаров — хороший знакомый Черепанова. «Хотя изначально он согласовывался в пару федеральных компаний. Будет заместителем по региональному развитию», — знает собеседник.

Имя нового министра согласовывают в Москве

Слухи об отставке Светланы Учайкиной ходят давно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Министерство культуры РФ отправлены документы на согласование нового главы профильного ведомства Свердловской области. Ходят слухи, что речь идет о Романе Дорохине, который в настоящее время занимает должность зама действующего министра Светланы Учайкиной.

Депутат грозится удивить коллег

Рассказывают, что депутат заксобрания Алексей Дронов (экс-председатель совета директоров «Киберстали») готовится сменить место работы. Все из-за разногласий с руководством. Шепчутся, что он якобы заверил коллег, что «удивит всех в октябре». Правда, уже ноябрь, а заявлений о новом месте работы парламентария нет. Бытует мнение, что он может получить высокую должность в «Мечеле» или в правительстве области.

Сын сенатора пускает корни на уральской земле

Говорят, Лев Высокинский начал работу над диссертацией на факультете политологии и социологии в УрФУ. Завистники судачат, что это сигнал скорого возвращения и его отца — экс-мэра Екатеринбурга, ныне сенатора Александра Высокинского.

Гурарий подводят к конфликту

Говорят, часть депутатов городской думы обеспокоена, что их роль при избрании мэра будет несколько ограничена по сравнению с пока существующей процедурой. Из-за этого спикера гордумы Анну Гурарий подталкивают к акциям протеста. Она же готова держать удар и поддерживает решения нового губернатора.

В аппаратах зреет бунт,...

По слухам, сотрудники свердловских аппаратов по правам человека, ребенка и предпринимателей не хотят сливаться в единый орган, как предрекается. Из-за этого возможны массовые отставки.

...а экс-омбудсмен перебирает вакансии...

Бывший уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков пребывает в поиске новой работы. По словам слухача, Морокову уже поступило несколько предложений, он может выйти на новое место до конца года.

...и ищет поддержку у Львовой-Беловой

Место Морокова заняла Татьяна Титова Фото: Илья Московец © URA.RU

В своем вопросе Мороков, по слухам, рассчитывает на содействие уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Федеральный омбудсмен, говорят, всегда демонстрировала лояльное отношение к Морокову. Рассказывают, что новая должность может быть связана с государственным управлением или правозащитной деятельностью.

Мерзлякова подготовит пособие

Для будущих свердловских омбудсменов и сотрудников их аппаратов хотят подготовить методический материал. Говорят, в его основу будет положен многолетний опыт уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой. Якобы с такой просьбой к ней обратились представители столичных структур. В Москве чтят ее заслуги.

Обабкову предстоит испытание

Ректор УрФУ Илья Обабков вовсю готовится к защите программы «Приоритет», которая состоится не в начале следующего года, как в предыдущие разы, а уже в середине ноября. Обабков, говорят, взял подготовку к ней полностью на себя и сосредоточен лишь на ней. И поставил себе амбициозную цель — показать результат не хуже, чем у предшественника.

Главу УГМУ вызвали в Москву,...

По слухам, и. о. ректора УГМУ Юрия Семенова срочно вызвали в Минздрав РФ. «Якобы на аттестационную комиссию. Но вызвали его одного, хотя выборы впереди, и есть еще три кандидата», — рассказал слухач.

...ради него могут изменить устав

Некоторые поговаривают, что выборов и вовсе в вузе может не быть. «В Москве понимают, что Семенов — фигура не проходная, и за него не проголосуют. Поэтому могут просто изменить устав и назначить его ректором», — предполагает инсайдер.

Новый год в Белинке стал платным,...

Сотрудникам Белинки предложили платный Новый год Фото: Илья Московец © URA.RU

Насладиться «новогодней атмосферой волшебства и праздника» зазывает начальство Белинки всех своих сотрудников. Но — за деньги. В приглашениях, которые уже разосланы людям, с каждого причитается по три тысячи рублей.

...и это расстроило бюджетников,...

Казалось бы, надо радоваться, но библиотекари растеряны: ведь в прежние времена их собирали в актовом зале, поздравляли и вручали подарки просто так. «У нас и зарплаты-то ни разу не проиндексировали за год, какие три тысячи?» — недоумевают бюджетники.

...но им указали, что выход есть

Но им якобы подсказали, что выход есть. «Вроде как можно собраться всем вместе, услышать слова поздравления от начальства и разойтись. А угощаться и пить шампанское, дескать, будут только те, кто сдаст деньги», — разводят руками библиотекари.

Экс-налоговик хочет вернуться в Екатеринбург

По слухам, бывший глава свердловского УФНС Сергей Логинов, которого силовики объявили в розыск, якобы ищет возможность вернуться в столицу Урала. «Обсуждается, что он якобы даже собирается выйти на контакт с правоохранительными органами», — заявил слухач. По неподтвержденной информации, сейчас Логинов может быть в ОАЭ. Его могут обвинять в коррупции.

Главный полицейский-хозяйственник уволился

Полковник Сергей Казанцев выходит на пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, рапорт об увольнении положил на стол глава ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» при свердловском ГУ МВД полковник Сергей Казанцев. Он вышел на пенсию по выслуге лет. На его место уже подбирают кандидата.

Опальный застройщик рискует попасть под новое дело

По слухам, СК насобирал фактуру для нового уголовного дела против уже осужденного застройщика из Первоуральска Саррафа Мамедова, который ранее обличил экс-мэра Дегтярска Вадима Пильникова. Последний получил приговор по делу о коррупции.

Бывший следователь снимет документалку

Бывший следователь и общественница Екатерина Герлах начала обсуждение с известной командой из Екатеринбурга о съемке документального фильма. Говорят, Герлах хочет рассказать широкой аудитории о своей многолетней защите именитого рокера Мэрилина Мэнсона. За несколько лет она добилась удаления показов фильмов, где выдвигались ложные обвинения в адрес артиста и написала несколько жалоб в прокуратуры и даже в Совет ООН по правам человека.

Заведения массово перенесли тусовки из-за силовиков

Горожане хотели отпраздновать Хэллоуин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ряд заведений Екатеринбурга перенесли мероприятия, посвященные Хэллоуину, поскольку опасались, что их могут сорвать силовики. Они собирались искать экстремистов. «Прошла информация, что в ночь на 1 ноября правоохранители придут с рейдом. Чтобы не напрягать гостей, было принято решение перенести празднества», — заявил источник.

Шансонье повлиял на формат праздника

В этом году неожиданно изменили формат празднования Дня народного единства в Екатеринбурге. Если последние несколько лет это был митинг на Плотинке, то в этот раз пройдет концерт в театре эстрады. Это означает определенную победу уральского шансонье и худрука театра Александра Новикова, говорит слухач.

Телевизионщикам срывают банкет

Говорят, сотрудники ГТРК «Урал» все никак не могут дождаться праздника по случаю 100-летия свердловского радио и 70-летия телевидения. Мероприятие должно было пройти в начале ноября, но его сдвинули, поскольку не успевали организовать. «Что будет дальше, непонятно. Все держат в тайне», — сетует слухач.

Продажа акций «Урала» поможет вернуться в элиту

Акции клуба выставлены на продажу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продажа акций футбольного клуба «Урал» позволит модернизировать инфраструктуру и усовершенствовать работу академии команды. Помимо этого, в случае возвращения «Урала» в Российскую премьер-лигу, ряд перспективных и ключевых игроков могут заинтересоваться переходом в состав уральского клуба, что существенно укрепит его позиции в отечественном футбольном сообществе.

Турналог могут отменить

Туристический налог, введенный с 1 января 2025-го, могут отменить в ряде свердловских муниципалитетов. Это связано с тем, что в некоторых городах он оказался нерезультативным. Там, где турналог все-таки оставят, власти будут пересматривать, куда вкладывать полученные средства с наибольшей эффективностью, заявил собеседник.

Реставрация мирового памятника оказалась с дефектом

На «Памятнике клавиатуре», который открылся спустя месяц после реставрации, нашли небольшую ошибку. На клавишах 9 и 0 оказались одинаково перевернутые скобки, хотя они должны быть разными: одна смотреть налево, другая — направо. Организаторы реставрации узнали об этом лишь на презентации арт-объекта, смутились, но думают, что клавиши уже переставлять правильно не станут и оставят все как есть.