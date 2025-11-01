Свердловчанок, забеременевших в результате изнасилования, призвали рожать

На помощь женщинам будут призывать психологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщин в Свердловской области, которые забеременели в результате изнасилования, призвали вынашивать детей и передавать их бездетным парам. С такой инициативой выступил депутат заксо Вячеслав Вегнер.

«Все, что касается изнасилований — это достаточно небольшое количество и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняет, что это — живая жизнь и сегодня в этой жизни нуждаются другие», — заявил депутат в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.