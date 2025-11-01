Свердловчанок, забеременевших в результате изнасилования, призвали рожать
На помощь женщинам будут призывать психологов
Женщин в Свердловской области, которые забеременели в результате изнасилования, призвали вынашивать детей и передавать их бездетным парам. С такой инициативой выступил депутат заксо Вячеслав Вегнер.
«Все, что касается изнасилований — это достаточно небольшое количество и вопрос нужно решать индивидуально. Если психологически для женщины это невозможно, то врач, психолог объясняет, что это — живая жизнь и сегодня в этой жизни нуждаются другие», — заявил депутат в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.
Вегнер добавил, что многие семьи испытывают проблемы с зачатием и такой вариант мог бы стать для них альтернативой. По его словам, в стране сейчас большое количество бездетных пар, а также очень большая очередь на усыновление маленького ребенка. «Психолог должен объяснить женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, это Господу было угодно», — добавил депутат.
