«Екарт нет»: в центре Екатеринбурга раскупили проездные для выгодных поездок

Екатеринбуржцы бросились раскупать «Екарты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга жалуются, что не могут купить «Екарту», чтобы сэкономить на проезде после повышения тарифа до 42 рублей. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Невозможно купить „Екарту“. В отделении „Фрисби“ в ТЦ „Успенский“ висит бумажка „Екарт нет“. Пункта „Фрисби“ в ТЦ „Европа“, который указан в списке адресов на сайте „Екарты“, вообще не существует. По словам охранника, он давно съехал. В метро кассы не работают на площади, стоят два автомата, но „Екарту“ купить в них нельзя. Женщина-сотрудник сказала, что „Екарта“ пополняется в ТЦ „Успенский“, где уже ранее висела бумажка „Екарт нет“», — рассказала местная жительница.

В Екатеринбурге с 1 ноября увеличили стоимость проезда до 42 рублей, однако придумали способ сэкономить. В частности, можно приобрести проездной. Общий действует в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, его стоимость снизили с 2500 до 1500 рублей в месяц. Стоимость студенческого проездного сократили с 1700 до 1200 рублей.

