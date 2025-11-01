Малышка провалилась в колодец в свердловском городе

В результате падения девочка не пострадала (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижней Туре (Свердловская область) четырехлетняя девочка упала в колодец по пути домой поздним вечером. Она шла вместе с мамой и в темноте не заметила большую дыру. Об этом сообщают очевидцы.

«Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Советская в старой части Нижней Туры. Девочка в сумерках провалилась колодец, который был в последнее время постоянно открыт», — передает слова очевидцев telegram-канал «Открытый Лесной».