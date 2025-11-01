Малышка провалилась в колодец в свердловском городе
В результате падения девочка не пострадала (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нижней Туре (Свердловская область) четырехлетняя девочка упала в колодец по пути домой поздним вечером. Она шла вместе с мамой и в темноте не заметила большую дыру. Об этом сообщают очевидцы.
«Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Советская в старой части Нижней Туры. Девочка в сумерках провалилась колодец, который был в последнее время постоянно открыт», — передает слова очевидцев telegram-канал «Открытый Лесной».
На инцидент быстро отреагировала администрация города. На место оперативно прибыли рабочие и закрыли дыру. Девочку вместе с мамой доставили в больницу. При осмотре у малышки не выявили никаких травм, госпитализация не потребовалась.
