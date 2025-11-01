Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Малышка провалилась в колодец в свердловском городе

В Нижней Туре ребенок провалился в колодец
02 ноября 2025 в 00:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В результате падения девочка не пострадала (архивное фото)

В результате падения девочка не пострадала (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижней Туре (Свердловская область) четырехлетняя девочка упала в колодец по пути домой поздним вечером. Она шла вместе с мамой и в темноте не заметила большую дыру. Об этом сообщают очевидцы.

«Инцидент произошел вечером 1 ноября на улице Советская в старой части Нижней Туры. Девочка в сумерках провалилась колодец, который был в последнее время постоянно открыт», — передает слова очевидцев telegram-канал «Открытый Лесной».

На инцидент быстро отреагировала администрация города. На место оперативно прибыли рабочие и закрыли дыру. Девочку вместе с мамой доставили в больницу. При осмотре у малышки не выявили никаких травм, госпитализация не потребовалась. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал