В США шестилетний школьник открыл стрельбу по учительнице — пострадавшая подала иск на 40 млн долларов

«Потерпевшая перенесла шесть операций и почти две недели была в больнице. Пуля до сих пор находится в ее груди, женщина потеряла подвижность левой руки. Кроме того, она больше не может работать в школе», — передает британская национальная газета. Иск пострадавшая подала против бывшей помощницы директора Эбони Паркер. По ее словам, она виновата в том, что не проконтролировала ребенка, который оказался с оружием.