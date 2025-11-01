Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В США шестилетний школьник открыл стрельбу по учительнице — пострадавшая подала иск на 40 млн долларов

В США 6-летний школьник несколько раз выстрелил из пистолета в учительницу
01 ноября 2025 в 18:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Потерпевшая перенесла 6 операций, пуля до сих пор находится в ее груди

Потерпевшая перенесла 6 операций, пуля до сих пор находится в ее груди

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Соединенных штатах шестилетний ученик начальной школы несколько раз выстрелил в учительницу. Пострадавшая подала иск на 40 млн долларов. Об этом сообщает Mirror.

«Потерпевшая перенесла шесть операций и почти две недели была в больнице. Пуля до сих пор находится в ее груди, женщина потеряла подвижность левой руки. Кроме того, она больше не может работать в школе», — передает британская национальная газета. Иск пострадавшая подала против бывшей помощницы директора Эбони Паркер. По ее словам, она виновата в том, что не проконтролировала ребенка, который оказался с оружием. 

По данным СМИ, руководство знало, что ребенок мог быть вооружен, но не приняло мер для предотвращения трагедии. Мать стрелявшего приговорена к четырем годам тюрьмы за халатное обращение с ребенком и незаконное хранение оружия.

Продолжение после рекламы



Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал