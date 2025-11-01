В США шестилетний школьник открыл стрельбу по учительнице — пострадавшая подала иск на 40 млн долларов
Потерпевшая перенесла 6 операций, пуля до сих пор находится в ее груди
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Соединенных штатах шестилетний ученик начальной школы несколько раз выстрелил в учительницу. Пострадавшая подала иск на 40 млн долларов. Об этом сообщает Mirror.
«Потерпевшая перенесла шесть операций и почти две недели была в больнице. Пуля до сих пор находится в ее груди, женщина потеряла подвижность левой руки. Кроме того, она больше не может работать в школе», — передает британская национальная газета. Иск пострадавшая подала против бывшей помощницы директора Эбони Паркер. По ее словам, она виновата в том, что не проконтролировала ребенка, который оказался с оружием.
По данным СМИ, руководство знало, что ребенок мог быть вооружен, но не приняло мер для предотвращения трагедии. Мать стрелявшего приговорена к четырем годам тюрьмы за халатное обращение с ребенком и незаконное хранение оружия.
