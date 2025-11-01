Присяжные оправдали екатеринбурженку, заказавшую убийство мужа
Вердикт вынесла коллегия в Кировском райсуде
Присяжные оправдали екатеринбурженку Наталью Исаеву, которую обвиняли, как считает следствие, в заказе убийства мужа. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Вердикт коллегии присяжных был единогласным. Скоро судья должен вынести оправдательный приговор.
Следствие считает, что в апреле Наталья якобы обратилась к мужчине с предложением совершить убийство мужа. Однако предполагаемый исполнитель отказался довести преступление до конца и сообщил о совершенном заказе в правоохранительные органы. Исаеву задержали. Против нее возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 33 и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). Наталья попала в СИЗО.
По мнению защиты, муж якобы издевался над Исаевой. Все это время Наталья была под стражей.
