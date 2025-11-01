Чем заняться с ребенком в Свердловской области в последние дни осенних каникул

Детей приглашают на экскурсию в зоопарк Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области в осенние каникулы для детей и взрослых организованы мастер-классы, экскурсии и вечеринки. О том, как активно провести последние дни каникул, — в материале URA.RU.

Экскурсии

3 ноября в 14:00 в Екатеринбургском зоопарке (улица Мамина-Сибиряка, 189) пройдет экскурсия «Удивительные животные». Старт от комплекса вольеров «Белые медведи». 4 ноября в это же время можно посетить экскурсию «Животный мир России».

В Екатеринбурге и Верхней Пышме до 9 ноября проходит фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». В фестивале участвуют 17 музеев. Среди них — музей истории, музей природы, музей ИЗО, «Гамаюн», «Эрмитаж-Урал» и другие. В рамках фестиваля ребята могут посетить любой из музеев, получить путеводитель, пройти по маршруту, получить за это наклейку. Цель — пройти как можно больше маршрутов и собрать больше наклеек в свой диплом участника. Также в рамках проекта проходят различные активности.

Мастер-классы

1 ноября

В Екатеринбургском музейном центре «Гамаюн» (улица Гоголя, 20/5) в 12:00 и 15:00 пройдет творческий мастер-класс для детей «Город на фантике». Ребята смогут создать собственный дизайн обертки для конфеты, а в полученный фантик завернуть сладкое угощение. Рекомендовано для детей от четырех лет. Запись по телефонам: 8(343) 371-20-41, 8(343) 371-55-76. Стоимость мастер-класса — 200 рублей.

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» ( ул. Пролетарская, д. 10) в 12:30 проведут занятия по творческой лепке «Сказочная глина» (6+).

3 ноября

Ребятам покажут, как создается мультфильм Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 12:00 Музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26) проведет интерактивное занятие «Как рождается мультфильм?». Участникам предложат придумать оригинальный сценарий для мультфильма на основе интересного факта об Урале и «оживить» персонажа, используя приемы анимации. В конце занятия участники увидят мультфильм о событиях уральской истории. Стоимость детского билета — 300 рублей.

В НеМузее кино (Фильмофонд) по адресу ул. Блюхера, 4 в 14:00 ребятам предстоит самостоятельно собрать коллаж из цветной бумаги и построить на карте города киносреду с кинотеатрами, киностудиями и кинозаводами. Дети побывают в хранилище пленочного кино. Рекомендовано от 7 лет. Занятие бесплатно, но по предварительной записи. Запись по телефону: 8 (343) 288-57-67 (доб. 109).

4 ноября

Школьникам предложат найти клад Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Музей истории Екатеринбурга проведет в 12:00 квест «Тайны и легенды старого Екатеринбурга». Ребятам расскажут, где лучше всего в Екатеринбурге искать клад и где можно встретиться с привидением. После инструктажа участники отправятся сами искать клад, но для этого необходимо будет разгадать хитроумные головоломки и проявить смекалку. Рекомендовано для детей от 8 лет. Стоимость детского билета — 300 рублей.

Детская ж/д дорога

Отправиться в путешествие по настоящей железной дороге можно в парке Маяковского. Поездка занимает всего полчаса, а тепловозы отправляются в путь каждый день — с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов зависит от того, в каком вагоне поедите — обычном или историческом. Детский билет стоит от 300 до 350 рублей, взрослый — от 350 до 400 рублей. Дети до трех лет ездят бесплатно. А за проезд в кабине машиниста тепловоза придется отдать 3800 рублей.

Гастрономический мастер-класс

4 ноября в 14:30 пройдет день Небесного зверя. Посетителям расскажут все о лосе и олене. Всей семьей можно поучаствовать в гастрономическом мастер-классе: таежная похлебка из лосятины, лепешки в нянь-куре, а еще отливка на охотничью удачу. Стоимость программы 1500 рублей за участника. Регистрация обязательна.

Также с детьми можно отправиться в контактный зоопарк или в поездку по Уралу. Например, посетить Тальков камень или парк «Оленьи ручьи».

Каникулы в «Парке Сказов»

В «Парке Сказов» в Арамиле пройдут каникулы со сказочной нечистью. Каждый день до 4 ноября школьников приглашают на день рождения Бабы Яги, Кощей Бессмертный подготовит для ребят полосу препятствий, а Лиса и Волк устроят разбойничьи проделки. В это время родители могут сходить на «Баба-йогу» или мастер-класс «Мешочек Саше». При желании можно прийти в костюме Бабы Яги, обладателей самых лучших образов наградят. Стоимость билетов — от 450 рублей до 1400 в будние дни, от 500 до 1800 рублей в выходные.

Вечеринка в бассейне

Вечеринку для всей семьи устроят в термальном комплексе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В термальном комплексе «Юга» в Горном Щите до 4 ноября организована детская программа с квестами, водными эстафетами и вечеринкой в бассейне. Ребят ждет аквааэробика с профессиональными инструкторами, рыбалка и кулинарный мастер-класс. Школьникам до 14 лет будут выдавать фишки, за которые смогут получить призы. Стоимость билетов — от 1700 до 2500 рублей.

Кино

«Алиса в стране чудес» (6+)

Экранизация сказки Льюиса Кэррола в исполнении звезд российского кино. Роль главной героини Алисы досталась звезде сериала «Слово пацана» Анне Пересильд. Также в картине снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева и Сергей Бурунов. Алисе предстоит пройти долгий путь и испытания, чтобы вернуться домой и помочь друзьям.

«Финник 2» (6+)