В Краснодаре и Сочи закрыли аэропорты
02 ноября 2025 в 01:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропортах Краснодар и Сочи введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Согласно информации, принятые меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
