Дроны массово атаковали российский юг, в Туапсе повреждены танкер и терминал: что известно

Российский юг массово атаковали дроны. Обломки беспилотников повредили танкер и многоквартирный дом в Туапсе. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

В Туапсе обломки БПЛА повредили многоквартирный дом

Обломки беспилотника повредили многоквартирный дом в поселке Сосновом Туапсинского округа, попав в третий этаж здания. В результате удара выбило стекла, сообщил оперштаб Краснодарского края. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал

В акватории порта Туапсе обломки сбитых БПЛА упали на нефтеналивное судно. На борту танкера возник пожар. Членов экипажа судна эвакуировали.

Помимо этого, пострадали здания и инфраструктурные объекты терминала для перевалки нефтепродуктов. В здании железнодорожного вокзала повреждено остекление. Пострадавших, по предварительным данным оперштаба, нет.

Какие еще города Краснодарского края оказались под атакой

Система ПВО работает в Сочи. Объявлена ракетная опасность, сообщил мэр города Андрей Прошунин. В аэропортах Сочи и Краснодара (Пашковский), по данным Росавиации, ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

