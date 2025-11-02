Стало известно, с какой вещью Алла Пугачева не смогла расстаться в России

Певица не сняла с регистрационного учета свой Rolls-Royce Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Певица Алла Пугачева не продала свой Rolls-Royce Phantom и продолжает владеть автомобилем в России. Это следует из регистрационных документов.





«Алла Пугачева является единственным собственником автомобиля Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска, которым владеет почти 19 лет. На машине не зафиксировано каких-либо ограничений, а полис ОСАГО был оформлен до января этого года», — передает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

В последний раз Пугачеву за рулем этого автомобиля видели в мае 2023 года на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина. По данным автомобильных сайтов, аналогичные Rolls-Royce Phantom 2007 года выпуска в России оцениваются в 22-40 миллионов рублей.

