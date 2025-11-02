Логотип РИА URA.RU
Стало известно, с какой вещью Алла Пугачева не смогла расстаться в России

Алла Пугачева не смогла расстаться с Rolls-Royce Phantom, который оставила в РФ
02 ноября 2025 в 06:08
Певица не сняла с регистрационного учета свой Rolls-Royce

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Певица Алла Пугачева не продала свой Rolls-Royce Phantom и продолжает владеть автомобилем в России. Это следует из регистрационных документов.


«Алла Пугачева является единственным собственником автомобиля Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска, которым владеет почти 19 лет. На машине не зафиксировано каких-либо ограничений, а полис ОСАГО был оформлен до января этого года», — передает РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

В последний раз Пугачеву за рулем этого автомобиля видели в мае 2023 года на похоронах кутюрье Валентина Юдашкина. По данным автомобильных сайтов, аналогичные Rolls-Royce Phantom 2007 года выпуска в России оцениваются в 22-40 миллионов рублей.

Пугачева уехала за границу после начала конфликта на Украине, однако продолжает получать значительные выплаты из России, включая ежемесячную пенсию более 105 тысяч рублей за звание народной артистки и государственные награды, которую впоследствии выводит за рубеж. Певица остается правообладателем более 160 песен и несколько раз возвращалась в страну для решения личных и финансовых вопросов, при этом в судах рассматриваются иски о возможном ограничении ее доходов, связанных с авторскими правами.

