ВС РФ нанесли удар по складу с боеприпасами ВСУ
Фото: Создано в Midjourney
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Восток» нанес удар по складу с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.
Удары по складам боеприпасов являются частью систематической кампании российских войск по подавлению логистики ВСУ. Так, подразделения группировки «Запад» за последние сутки уничтожили четыре склада боеприпасов украинских формирований, а российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетики, транспорта и местам дислокации украинских военных в различных районах боевых действий.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
