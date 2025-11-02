Российские хакеры добыли личные данные первых лиц офиса Зеленского
Хакерские группировки KillNet и Beregini получили данные заместителей Зеленского
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили личные данные заместителей руководителя офиса президента Украины Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Михаила Федорова. Об этом пишут РИА Новости.
«Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова», — сказано в сообщении агентства. Новость опубликована в telegram-канале.
Уточняется, что хакеры взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины. Среди полученных данных — адреса прописки украинских чиновников, их личные номера телефонов и паспортные данные.
Ранее пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini уже осуществили масштабную кибератаку на украинские страховые компании, в результате которой получили доступ к персональным данным семи миллионов клиентов. Тогда хакеры выгрузили более десяти миллионов пакетов документов, включая паспортные данные, адреса регистрации, водительские удостоверения и другую конфиденциальную информацию физических и юридических лиц.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Хакерштерн02 ноября 2025 07:51А, что дальше?