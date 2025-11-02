Российские хакеры добыли личные данные первых лиц офиса Зеленского

Хакерские группировки KillNet и Beregini получили данные заместителей Зеленского Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили личные данные заместителей руководителя офиса президента Украины Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Михаила Федорова. Об этом пишут РИА Новости.

«Пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini в ходе масштабного взлома получили личные данные заместителей руководителя офиса Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Украины Михаила Федорова», — сказано в сообщении агентства. Новость опубликована в telegram-канале.

Уточняется, что хакеры взломали шесть крупнейших страховых фирм Украины. Среди полученных данных — адреса прописки украинских чиновников, их личные номера телефонов и паспортные данные.

