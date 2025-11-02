Логотип РИА URA.RU
МВД: мошенники используют схемы подработки на маркетплейсах

02 ноября 2025 в 09:14
Жертвам предлагают легкий заработок на маркетплейсах

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники стали использовать новый вид хищения денег — предлог дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Злоумышленники публикуют в Telegram объявления о дополнительном заработке на маркетплейсах, в которых предлагают за деньги выполнить задачи, которые не требуют квалификации. Например, нужно добавить товар в избранное, поставить «лайк» или оставить комментарий. «После формирования доверительных отношений, под предлогом „выкупа товара“, „повышения рейтинга“ или „активации задания“, граждан убеждают перевести денежные средства. На этом контакты с мошенниками прекращаются», — рассказали ТАСС в пресс-центре.

Ранее правоохранители фиксировали активное использование Telegram-ботов для проведения инвестиционных афер, когда злоумышленники демонстрировали фиктивные сделки с искусственно растущим доходом, убеждая граждан переводить крупные суммы денежных средств. Теперь преступники расширили арсенал схем, переориентировав внимание на маркетплейсы.

