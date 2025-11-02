Логотип РИА URA.RU
Фигуранту дела о хищении у бойцов СВО утяжелили обвинение

02 ноября 2025 в 09:16
Фигуранту дела об обмане участников СВО добавили 17 эпизодов мошенничества

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фигуранту уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту «Шереметьево» Дмитрию Боглаеву ужесточили обвинение. Об этом сообщил адвокат Павел Чигилейчик.

«Обвинение изменили на часть 1 статьи 210 УК РФ, теперь Боглаев якобы руководитель структурного подразделения так называемых „попрошаек“ и силового блока», — приводят слова адвоката РИА Новости. Уточняется, что Боглаеву добавили 17 эпизодов крупного мошенничества по статье 159 УК РФ, связанных с обманом участников СВО.

Адвокат заявил, что обвинение основано исключительно на показаниях одного лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. По словам защиты, Боглаев, напротив, пресекал противоправные действия таксистов и попрошаек на территории аэропорта, обманывавших участников СВО, находил пострадавших и требовал от виновных возместить ущерб. Чигилейчик рассказал, что его подзащитный переодевался в военную форму и ловил с поличным попрошаек, после чего проводил с ними разъяснительные беседы.

В октябре СКР объявил в международный розыск троих обвиняемых по делу о хищении денег у участников спецоперации в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, ущерб составляет более четырех миллионов рублей. В столице были арестованы члены группы, подозреваемые в хищении средств у военнослужащих, среди которых фигурировали так называемые «попрошайки», просившие у участников СВО деньги на билеты, а также недобросовестные таксисты.

    02 ноября 2025 09:42
    За такое надо экстремизм вменять, самые тяжкие статьи, и давать пожизненное))
