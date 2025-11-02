Логотип РИА URA.RU
В России обнаружили Telegram-бота, который распространял данные россиян

02 ноября 2025 в 11:00
Сотрудники полиции обнаружили Telegram-бот, который распространял персональные данные

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД России пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-бота, который распространял персональные данные россиян. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных... По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Также уточняется, что зафиксированы факты использования бота мошенниками для дистанционных хищений денежных средств. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с электронной перпериской, базами данных и информацией об администрировании сервиса, а также серверное оборудование в одном из дата-центров.

Общий объем изъятых данных превысил 40 терабайт. Функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено. По предварительной оценке, доходы от преступной деятельности составляли от 13 до 16 миллионов рублей в месяц. Уголовное дело возбуждено при процессуальном контроле Следственного департамента МВД России следователем Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

