Россияне скупают российские автомобили охотнее иномарок

С начала 2025 года спрос на российские машины увеличился на 6,7% Фото: Илья Московец © URA.RU

Среди россиян, планирующих приобрести автомобиль в ближайшие полгода, 27% отдают предпочтение отечественным маркам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито Авто».

«22% россиян планируют покупку автомобиля в течение ближайших шести месяцев. Интересно, что большинство — 27% опрошенных — отдают предпочтение моделям отечественных брендов, опережая японские (26%) и китайские (22%) марки», — следует из результатов исследования, проведенного сервисом. Остальные 25% составляют европейские, корейские и американские бренды.

С начала 2025 года спрос на российские машины увеличился на 6,7%. На принятие решения, по словам респондентов, больше всего влияют такие критерии, как стоимость автомобиля, затраты на обслуживание и запчасти, а также дизайн авто и комфорт. 64% опрошенных отмечают, что будут готовы совершить покупку при наличии скидки.

Растет и предложение на рынке отечественных автомобилей. Так в сентябре доля российских машин составила 30,1%. Рост составил 2,4 процентных пункта по сравнению с августом. В первой половине октября показатель вырос еще на 2,6 п.п.

Отвечая данным трендам платформа «Авито Авто» в сотрудничестве с LADA предложила покупателям специальную программу: те, кто свяжется с дилерами через объявление на сайте, получат скидку на приобретение ряда моделей новых автомобилей LADA. Как подчеркнули представители сервиса, эта инициатива должна дополнительно стимулировать интерес потребителей к отечественной автомобильной продукции, говорится в сообщении ТАСС.