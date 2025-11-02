На Западе испугались российских «Искандеров»

ВС РФ с помощью «Искандеров» преодолели украинскую ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Модернизация ракетных комплексов «Искандер» позволила ВС РФ успешно преодолевать украинскую противовоздушную оборону, включая американские системы Patriot. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).

«... Россия использовала изменение траектории своих ракет „Искандер“ при их запуске по целям на Украине», — говорится в публикации издания. Отмечается, что российские инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев.

В сообщение также сообщается, что модернизированные ракеты летят не по стандартной баллистической траектории, а по квазибаллистической. Внезапные пикирования, которые «Искандеры-М» совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей Patriot и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу. Изменение траектории полета затрудняет обнаружение и перехват ракет средствами ПВО.

