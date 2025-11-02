На Западе испугались российских «Искандеров»
ВС РФ с помощью «Искандеров» преодолели украинскую ПВО
Модернизация ракетных комплексов «Искандер» позволила ВС РФ успешно преодолевать украинскую противовоздушную оборону, включая американские системы Patriot. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).
«... Россия использовала изменение траектории своих ракет „Искандер“ при их запуске по целям на Украине», — говорится в публикации издания. Отмечается, что российские инновации дали лучшие результаты, чем попытки украинцев.
В сообщение также сообщается, что модернизированные ракеты летят не по стандартной баллистической траектории, а по квазибаллистической. Внезапные пикирования, которые «Искандеры-М» совершают на финальной фазе полета, используют пробелы в работе радиолокационных систем батарей Patriot и снижают их способность надежно реагировать на приближающуюся угрозу. Изменение траектории полета затрудняет обнаружение и перехват ракет средствами ПВО.
Ранее, после поставок системы Patriot на Украину, Россия не только изменила тактику применения высокоточного оружия, но и существенно модернизировала технические характеристики ракет «Искандер». В сентябре 2025 года украинская ПВО смогла перехватить лишь шесть процентов российских баллистических ракет, при этом ключевые военные объекты и критическая инфраструктура страны были поражены. Украинское военное руководство вынуждено было пересмотреть приоритеты и искать дополнительные пути усиления обороноспособности страны.
