Ученые раскрыли опасность сна с мокрыми волосами

Сон с влажными волосами может привести к спазму сосудов и повреждению структуры волос. Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«...локальное переохлаждение способно спровоцировать рефлекторный спазм сосудов», — приводит слова специалиста Life.ru. Она отметила, что главная опасность отхода ко сну с невысушенными волосами заключается в длительном охлаждении кожных покровов головы.

Биолог также добавила, что мокрые волосы наиболее уязвимы к механическим воздействиям. Трение о хлопковые наволочки во время сна приводит к микроповреждениям кутикулы, что способствует развитию повышенной ломкости, сечению кончиков и утрате естественного блеска волос.

