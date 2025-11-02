Ученые раскрыли опасность сна с мокрыми волосами
Сон в влажными волосами может вызвать повреждение структуры волос
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сон с влажными волосами может привести к спазму сосудов и повреждению структуры волос. Об этом рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
«...локальное переохлаждение способно спровоцировать рефлекторный спазм сосудов», — приводит слова специалиста Life.ru. Она отметила, что главная опасность отхода ко сну с невысушенными волосами заключается в длительном охлаждении кожных покровов головы.
Биолог также добавила, что мокрые волосы наиболее уязвимы к механическим воздействиям. Трение о хлопковые наволочки во время сна приводит к микроповреждениям кутикулы, что способствует развитию повышенной ломкости, сечению кончиков и утрате естественного блеска волос.
Золотарева подчеркнула, что испарение воды с поверхности кожи головы вызывает изменение терморегуляции организма. Это может нарушать естественные циркадные ритмы и влиять на качество сна. Особенно рискованно это для людей, страдающих мигренями или неврологическими нарушениями.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.