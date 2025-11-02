Синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге с 3 по 9 ноября
В Москве ожидается потепление в начале недели
В Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 9 ноября ожидается потепление. Однако без осадков не обойдется: дожди будут идти почти всю неделю. Подробнее о погоде в беседе с URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Погода в Москве с 3 по 9 ноября 2025
По словам синоптика, в Москве и Подмосковье с 3 по 8 ноября ожидается потепление. В понедельник днем температура воздуха в столице прогреется до +9 градусов. Ночью ожидается понижение температуры до +7 градусов. В этот день возможны умеренные дожди. Ветер будет дуть северный со скоростью 1–5 м/с.
Во вторник, 4 ноября, ветер будет западным и стихнет до 2–7 м/с. Дожди продолжат идти. Температура воздуха останется на прежнем уровне. В четверг и пятницу воздух будет прогреваться до +9 градусов.
В субботу температура еще продержится на уровне +7 градусов, а в воскресенье снизится до +3 градусов. В Подмосковье возможны заморозки. Атмосферное давление в понедельник составит 752 мм рт. ст., а к четвергу снизится до 749 мм рт. ст.
Погода в Петербурге с 3 по 9 ноября 2025
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на этой неделе температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 3 градуса. По словам Александра Ильина, в понедельник и вторник температура воздуха прогреется до +10 градусов днем и +7 градусов ночью. Также в эти дни возможны кратковременные дожди.
В четверг, 5 ноября, температура воздуха достигнет +9 градусов, в пятницу снизится до +5–7 градусов. В субботу воздух прогреется до +6 градусов. В течение всей недели ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление в понедельник составит 756 мм рт. ст., а к пятнице повысится до 758 мм рт. ст.
Когда пойдет снег в Москве и Петербурге
В Москве и Санкт-Петербурге пока не ожидается снега. По словам синоптика Александра Ильина, ранее снег прогнозировали на конец первой декады ноября. Однако сроки сдвигаются, и снег, с большой вероятностью, пойдет после 10 ноября.
