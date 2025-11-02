В РАН объяснили ускорение «инопланетного объекта» 3I/ATLAS

Комета могла разогнаться из-за вспышек на Солнце Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вспышки на обратной стороне Солнца могли ускорить межзвездный объект 3I/ATLAS. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Дополнительное негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS может быть связано с воздействием на него облаков плазмы, выбрасывавшихся Солнцем около десяти дней назад во время приближения объекта к перигелию», — сказано в публикации ученых. Содержание приводит РИА Новости.

Согласно информации ученых, в период с 23 по 27 октября космический объект должен был подвергнуться воздействию как минимум пяти крупных солнечных выбросов. Наиболее значительным из них могло стать событие 24 октября, вызванное мощной вспышкой класса Х, которая была зафиксирована на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.

Продолжение после рекламы

По расчетам, 19 декабря 2025 года объект 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле — на расстояние около 267 миллионов километров. Астрофизик из Гарварда Ави Леб считает, что тогда станет понятнее, создан ли этот объект искусственно. В шутку он предположил, что «возможно, 3I/ATLAS пришлет человечеству мини-зонды в качестве рождественских подарков».